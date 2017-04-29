Знарок: нет ничего страшного в поражении, мы готовимся к чемпионату мира

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение команды в матче Чешских игр с Финляндией (0:1). Россияне проиграли оба сыгранных матча на турнире.

«Моменты создаём, но с реализацией пока не очень, судя по сегодняшнему матчу. Подготовка к чемпионату мира идёт, страшного в поражениях ничего нет.

Нет Мозякина – нет голов. Россия уступила Финляндии на Евротуре Сборная России во второй раз уступила на Чешских играх, не сумев забросить Финляндии, а Мозякин и Ткачёв остались вне заявки.

Думаю, ребята из НХЛ ещё не до конца адаптировались к большим площадкам, поэтому и дали им сыграть второй матч, хотя сначала хотели им дать отдохнуть. Но ещё не прошло достаточно времени», — приводит слова Знарка «Р-Спорт».