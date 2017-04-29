Науменков: в моменте с пропущенной шайбой есть и моя ошибка, забили с пятака

Защитник сборной России Михаил Науменков прокомментировал поражение команды в матче Чешских игр с Финляндией (0:1).



«Добрался до сборной хорошо, здесь всё отлично. После тренировки олимпийской сборной позвонили, и я с радостью приехал. Здесь сильный хоккей, всё-таки собраны лучшие из КХЛ и некоторые ребята из НХЛ, уровень ощущается. Момент с пропущенной шайбой надо пересмотреть, надо понять, что там пошло не так с самого начала. Но, конечно, это была и моя ошибка, забили с пятака. Будем работать. Знарок по тому моменту пока ещё ничего не говорил», — цитирует Науменкова «Р-Спорт».