Гецлаф: Тальбо — хороший вратарь, весь год сражается за «Эдмонтон»

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф после второго матча серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (1:2, 0-2 в серии) отметил игру голкипера соперников Кэма Тальбо. Гецлаф произвёл в этом матче больше всех бросков в команде.



«Тальбо — хороший вратарь. Весь год сражается для своей команды. Нам нужно лучше работать перед ним, чтобы он видел поменьше бросков. Неслучайно, что залетел именно тот, которого он не видел. Было ещё много штанг», — цитирует Гецлафа официальный сайт НХЛ.