Аллен: здорово, что у Тарасенко вновь заработала клюшка, он элитный снайпер

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен после победы во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (3:2, 1-1 в серии) поделился мнением об игре российского нападающего Владимира Тарасенко, забившего два гола.



«Здорово, что у Влади заработала клюшка. Мне кажется, он не был доволен собой после первой серии. Тарасенко — элитный снайпер, и то, что на протяжении нескольких матчей он не мог забить, на него давило. Последние пару дней он очень упорно тренировался, сделал несметное количество бросков. И, как видим, не напрасно», — цитирует Аллена официальный сайт НХЛ.