Олимпийская сборная России победила Словению и выиграла Кубок АЛРОСА

Олимпийская сборная России одержала победу над командой Словении в заключительном матче Кубка АЛРОСА и выиграла турнир. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:3.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, оформивший дубль, а также Степан Санников, Артём Ильенко и Александр Барабанов. Голы сборной Словении на свой счёт записали Боштьян Голичич, Ян Муршак и Кен Ограеншек.

Ранее россияне также обыграли сборную Норвегии, что позволило им занять первое место на турнире.