Муршак: точно остаюсь в КХЛ. Скоро вы узнаете, где именно

Нападающий сборной Словении Ян Муршак прокомментировал поражение от олимпийской сборной России на Кубке АЛРОСА (3:5), а также сообщил, что остаётся в КХЛ.

«Это была сложная игра, последняя на турнире. Мы не смогли показать в течение всего матча хорошую игру, поэтому и проиграли. Нужно исправлять ошибки к чемпионату мира. Думаю, мы сможем удивить наших соперников на мировом первенстве. Мы всегда считаемся аутсайдерами, но, надеюсь, мы сможем кого-нибудь удивить. У всех на бумаге команда сильнее, чем наша. Но Словения сыграет как команда.

Совсем скоро вы узнаете, где я продолжу свою карьеру. Несколько дней осталось. Я уже знаю, что случится, но дождёмся официальной информации. В КХЛ я останусь, это точно», — передаёт слова Муршака корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.