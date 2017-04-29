Дергачёв: ребята увидели у меня 68-й номер, стали смеяться и про Ягра говорить

Нападающий олимпийской сборной России Александр Дергачёв прокомментировал победу над командой Словении (5:3) на Кубке АЛРОСА.

«Матч получился хорошим, естественно кое-какие маленькие нюансы отработали в этих встречах. Я всё-таки уже выступал в молодёжных сборных, знаю, что такое международный опыт. Разница между КХЛ и сборными, естественно, есть. Турнир скоротечный, дал кучу положительных эмоций, встретились со старыми друзьями, с кем играли по «молодёжке». Атмосфера в сборной крутая.

У Словении первое звено из КХЛ, плюс Муршак. Ребята сильные. Почему выбрал 68 номер в сборной? Так вышло, пришёл в раздевалку, а свитера уже висели. Ребята увидели, стали смеяться, вспомнили, что я про Ягра говорил», — передаёт слова Дергачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.