Фильппула: не вижу недостатков у сборной России, она будет крайне сильна на ЧМ

Нападающий сборной Финляндии Валттери Фильппула прокомментировал победу над россиянами в матче Чешских игр (1:0), а также оценил силу соперника.

«Хорошая победа, наша команда сыграла великолепно. У России было много моментов, но наш голкипер был на высоте. Здорово, что смогли победить.

Не вижу недостатков у российской сборной. Все парни отлично катаются, очень мастеровитые, великолепный голкипер. Но именно сегодня им не хватило реализации. Сборная России будет крайне сильной командой на чемпионате мира.

Столкновения и стычки — это часть игры. Мы просто защищались. Да, иногда эмоции выходят за край, но в этом нет ничего страшного", — цитирует Фильппулу ТАСС.