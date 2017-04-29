Фильппула считает, что жёсткие слова Кучерова вызваны разочарованием от сезона

Нападающий «Филадельфии Флайерз», бывший одноклубник Никиты Кучерова по «Тампа-Бэй Лайтнинг» Валттери Фильппула прокомментировал слова россиянина о том, что некоторые игроки в его команде перестали выкладываться из-за отсутствия конкуренции.

«Думаю, в его комментарии было больше разочарования тем моментом, что сезон для клуба завершился не так, как он хотел. Это жёсткие слова. Мне кажется, ребята в «Тампе» работают усердно и вряд ли кто-то ведёт себя расслабленно из-за зарплаты.

Я знаю это чувство разочарования, когда всё идет не по плану и клуб играет не так, как тебе хочется, в команде много травм. Трудно говорить, что происходит в «Тампе», потому что я уже не с ними. Но я хорошо знаю Кучерова, он любит «Тампу» и парней, с которыми играет. Просто он расстроен результатом сезона», — цитирует Фильппулу ТАСС.