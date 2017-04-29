Нападающий Герман Поддубный стал первой звездой матча плей-офф OHL

Российский нападающий «Эри Оттерз» Герман Поддубный стал первой звездой пятого матча третьего раунда плей-офф OHL с «Овен Саунд Аттак», который завершился со счётом 4:2. Его команда вышла вперёд в серии со счётом 3-2.

17-летний хоккеист дважды в ходе матча сравнивал счёт, а также заработал показатель полезности «+2». В девяти матчах текущего плей-офф он набрал 3 (2+1) результативных балла при показателе полезности «+2». В регулярном чемпионате на его счету девять заброшенных шайб и 11 передач в 65 матчах.