Кузнецов: кое-чему научился у Малкина на КМ, но не скажу чему — стесняюсь

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от второго матча полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (0-1 в серии).

«Вероятно, большую часть матча буду играть против Бонино и Каллена. Конечно, хочется постоянно быть на льду. Это плей-офф, надо играть хорошо и правильно. Если будешь это делать, тебе дадут игровое время. Лучше выходить на лёд против игроков попроще, не против Малкина? Вы так думаете, потому что не хоккеист. Вам же не надо подписывать новый контракт.

Подкалываю ли я на льду русских игроков соперника? Не особо, вчера немного поговорили о клюшках. Малкин мне задал вопрос, а я приятный человек и всегда отвечаю, если меня вежливо спрашивают. Не знаю, хочу ли снова получить шанс отпраздновать гол, изобразив птицу. Просто хочу выиграть этот матч, о праздновании не думаю. Эта игра очень важна, думаю только о победе.

Тяжело скопировать игру Дацюка, но я смотрел на некоторые вещи, которые он делает, как держит клюшку при обороне. Хочется играть хорошо не только в атаке, но и в обороне, но игре без шайбы тяжело научиться, потому что это можно сделать только в матчах. А там твоя ошибка может привести к пропущенному голу. Конечно, я стараюсь всегда играть с шайбой, но в хоккее надо играть и без неё. На Кубке мира кое-чему научился у Малкина, но не скажу чему. Я немного стесняюсь, потому что он ещё не закончил играть", — сказал Кузнецов в эфире клубного телевидения.