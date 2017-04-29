Андерсон: Лундквист всегда надёжен, поэтому «Оттава» должна стараться

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон поделился ожиданиями от второго матча второго раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1-0 в серии), а также рассказал, почему ему удаётся удачно играть с этой командой (10 побед в 20 матчах).

«Лундквист играет в „Рейнджерс“ лет восемь-десять. Он всегда надёжен. Поэтому мы должны очень стараться. „Мэдисон Сквер Гарден“ — легендарное место. Когда там играешь, появляются дополнительные силы. Просто потому, что играешь на этой арене.

Заводят ли меня сейвы Лундквиста? Тут нет прямой связи. Но где-то в подсознании такие мысли есть, когда видишь, как он выручает команду, даёт ей шанс на победу", — приводятся слова Андерсона на официальном сайте НХЛ.