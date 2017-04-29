Санников: приятно наблюдать, как развиваются молодые российские игроки

Нападающий олимпийской сборной России Степан Санников прокомментировал победу над Словенией на Кубке АЛРОСА (5:3).

«Этот матч получился для нас сложнее, потому что до самой последней минуты шла борьба. Начали мы хорошо, реализовали свои моменты, а потом стали допускать ошибки, из-за чего и пропускали. Сейчас у нас подрастает хорошая молодёжь, и мне приятно наблюдать за тем, как они развиваются. Очень здорово, что столько людей пришли на наш матч и очень хорошо нас поддерживали», — цитирует Санникова пресс-служба ФХР.