Овечкин: мы не можем позволить «Питтсбургу» выйти вперёд в серии со счётом 2-0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от второго матча полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (0-1 в серии).

«Конечно, это важный матч. Мы знаем, что не можем позволить „Питтсбургу“ выйти вперёд в серии со счётом 2-0. Для обеих команд игра будет тяжёлой, но будет весело. Соперник блокирует много бросков? Надо продолжать бросать. Возможно, иногда надо сделать обманное движение или отдать пас. Всё так быстро происходит, решения принимаются быстро. Холтби — наш лучший игрок, он отбивает много шайб. Команда в него верит», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.