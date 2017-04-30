Осала: игра с Россией показала, что Финляндия готова к чемпионату мира

Нападающий сборной Финляндии Оскар Осала прокомментировал победу над Россией в матче заключительного этапа Евротура (1:0) и игру вратаря Йоонаса Корписало.

«Наш вратарь проделал блестящую работу. Он отразил несколько очень опасных бросков. И в целом наша игра была неплохой. Думаю, игра с командой России показала, что мы готовы к чемпионату мира. Команда стала значительно сильнее, когда в неё влились ребята из НХЛ. С каждым днём мы чувствуем друг друга всё лучше и лучше», — цитирует Осалу «Р-Спорт».