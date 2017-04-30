Кессел: надо быть готовыми, что «Вашингтон» сразу пойдёт в атаку

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел поделился ожиданиями от второго матча полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (1-0 в серии).

«Каждая игра разная. „Вашингтон“ — хорошая команда, мы знаем, что они выйдут заряженными и сразу пойдут в атаку. Нам надо быть готовыми к этому.

В первом матче у нас было два большинства. Нам надо улучшить этот компонент. В плей-офф не бывает много удалений, и каждый раз, когда ты получаешь шанс поиграть в большинстве, надо постараться его использовать", — цитирует Кессела пресс-служба клуба.