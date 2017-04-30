«Питтсбург» разгромил «Вашингтон», у Малкина и Овечкина — по 2 очка

«Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 6:2 во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Пингвинз».

Мэтт Каллен в меньшинстве забил за «Питтсбург» на 22-й минуте, Мэтт Нисканен в большинстве счёт сравнял (23), после чего Фил Кессел (34), Джейк Гюнцель (37) и снова Фил Кессел (43, в большинстве) сделали счёт 3:1 в пользу «Питтсбурга». Никлас Бэкстрём отличился на 44-й минуте, на 46-й минуте забил Евгений Малкин, а итоговый счёт установил Джейк Гюнцель (60).

Нападающий «Пингвинз» Фил Кессел записал на своё имя 3 очка. Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сидни Кросби набрали по два очка.

Третья игра серии пройдёт на льду «Питтсбурга» 2 мая, начало — в 02:30 мск.