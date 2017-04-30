Канадские СМИ: главный тренер «Нью-Джерси» скоро свяжется с агентом Ковальчука

Sportsnet сообщает, что главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро собирается на следующей неделе связаться с Юрием Николаевым, агентом нападающего СКА Ильи Ковальчука, чтобы обсудить возможное возвращение хоккеиста в НХЛ.

Ранее Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» отказался обсуждать варианты продолжения карьеры своего клиента.

«Любые контрактные переговоры требуют тишины. Пока я не намерен обсуждать с журналистами вопросы дальнейшего трудоустройства Ильи Ковальчука», — сказал Николаев «Чемпионату».

Контракт Ковальчука с «Нью-Джерси» был рассчитан до 2025 года, однако в июле 2013 года форвард заявил, что хочет закончить выступление в НХЛ и вернуться в Россию. Действующее соглашение нападающего со СКА истекает 30 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 34-летний нападающий провёл 60 матчей, в которых забил 32 шайбы и отдал 46 результативных передач. Показатель полезности составил «+28».

В плей-офф Ковальчук провёл 18 встреч, отметившись шестью голами и тремя передачами. Коэффициент полезных действий — «-1». Вместе со СКА Ковальчук выиграл Кубок Гагарина.