«Нью-Джерси» выиграл на лотерее драфта общий 1-й выбор

НХЛ провела драфт-лотерею, которая определила, в каком порядке клубы, не попавшие в плей-офф, а также новичок чемпионата «Лас-Вегас» будут выбирать молодых игроков на драфте-2017. Право общего первого выбора досталось «Нью-Джерси Дэвилз», чьи шансы на выигрыш составляли 8,5%. Лотерею за второй пик выиграла «Филадельфия» (вероятность этого составляла 2,2%), а за третий – «Даллас» (5,8%).

Места с 1-го по 10-е распределились следующим образом:

1. «Нью-Джерси Дэвилз»

2. «Филадельфия Флайерз»

3. «Даллас Старз»

4. «Колорадо Эвеланш»

5. «Ванкувер Кэнакс»

6. «Лас-Вегас»

7. «Аризона Койотс»

8. «Баффало Сэйбрз»

9. «Детройт Ред Уингз»

10. «Флорида Пантерз».