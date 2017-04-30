Пажо — второй игрок в истории плей-офф НХЛ, ставший автором покера с голом в ОТ

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриель Пажо в матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5 2ОТ, 2-0 в серии) забросил четыре шайбы, в том числе победную в овертайме, и был признан первой звездой матча.

Канадский хоккеист стал вторым в истории розыгрыша Кубка Стэнли игроком, оформившим покер с голом в дополнительное время. В 2006 году в финале конференции покер сделал форвард «Анахайм Дакс» Джоффри Лупул. Последний раз 4 шайбы в матче плей-офф в 2010 году забрасывал нападающий «Детройт Ред Уингз» Юхан Францен. В 8 матчах текущего турнира Пажо набрал 5 (5+0) очков.

Видео доступно на официальном сайте НХЛ.