Лундквист: Пажо хорош, а я сыграл не лучшим образом

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал поражение от «Оттава Сенаторз» (5:6 2ОТ) во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Американская команда уступает в серии со счётом 0-2.

«Пажо сегодня был хорош, у него шла игра. А я сыграл не лучшим образом. Мне нужно было парировать ещё один бросок. Это моя работа», – передаёт слова вратаря официальный сайт НХЛ.

Пажо забросил 4 шайбы, включая победный гол «Сенаторз» во втором овертайме. Лундквист отразил 28 бросков из 34.