Хэйнси, Хернквист и Кюнхакль получили травмы в матче с «Вашингтоном»

Три хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» – защитник Рон Хэйнси, а также форварды Патрик Хёрнквист и Том Кюнхакль – получили травмы во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2, 2-0).

Хёрнквист покинул лёд в первом периоде, получив повреждение ноги при блокировании броска. Он сыграл лишь около пяти минут. Кюнхакль и Хэйнси также получили повреждения после попаданий шайбы в руку и в голову (после броска Александра Овечкина) соответственно.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан не предоставил обновлённой информации об их состоянии после матча.