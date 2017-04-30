Салливан: Флёри вновь был лучшим игроком «Питтсбурга»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил игру голкипера команды Марка-Андре Флёри во втором матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2, 2-0).

«Он вновь был нашим лучшим игроком. В серии против «Коламбуса», в первых двух матчах здесь он выручал нас в нужные моменты. Сегодня это было в первом периоде.

После первого периода мы попытались расшевелить команду, чтобы усилить их чувство ответственности. Эти ребята всегда правильно реагируют на такие ситуации, и они показали это сегодня. Каждый внёс свой вклад в победу. В этом вся суть нашей команды», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.