Генменеджер «Нью-Джерси»: собираемся взять отличного игрока, это то, что нужно

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал победу в драфт-лотерее за общий первый выбор на драфте НХЛ-2017.

«Мы знали наши шансы, и всё произошло очень быстро. Это действительно прекрасный момент для нашей франшизы и болельщиков. Особенно в той ситуации, в которой мы сейчас находимся.

У нас есть 11 пиков на предстоящем драфте, и сейчас мы получили первый общий выбор, который является отличным средством для строительства команды и продвижения вперёд.

Патрик и Хишир – замечательные игроки. Патрик в этом сезоне столкнулся с травмами, но все знают, что он чертовски хорош. Хишир – талантливый и габаритный центр. Для нас это два очень хороших игрока. Мы собираемся взять отличного игрока, и это то, что нужно нашему клубу», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.