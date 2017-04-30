Тротц: Холтби был не так хорош, как мог бы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал своё решение заменить голкипера Брэйдена Холтби во втором матче серии с «Питтсбург Пингвинз» (2:6, 0-2).

«В некоторых моментах он был не так хорош, как мог бы. Холтби – это тот парень, который вносит решающий вклад в игру. Когда он не сделал этого сегодня, я просто постарался что-то изменить, поколдовать. Он сам скажет вам, что должен был сыграть лучше. Я просто пытался что-то сделать.

Холтби был хребтом команды в течение всего сезона. Мы должны помогать ему впереди, забивать голы. Мы не можем взять и взвалить всё на него. Нужно было забивать, но мы не смогли этого сделать. В первом периоде у нас было много шансов, но, увы, счёт остался 0:0», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.