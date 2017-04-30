Буше: четыре гола Пажо! С ума сойти!

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше прокомментировал покер форварда Жана-Габриеля Пажо во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5 2ОТ). Канадская команда ведёт в серии со счётом 2-0.

«Четыре гола! С ума сойти! И это не просто четыре шайбы: он сравнял счёт, забил в овертайме. Он достоин этого. Если спросить ребят, с кем они хотят играть, они прежде всего назовут Пажо. Так вам ответят нападающие, защитники. Сегодня всем стало понятно почему», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

«Оттава» одержала волевую победу над «Рейнджерс», Пажо забросил 4 шайбы