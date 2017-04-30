Степан: «Рейнджерс» надо хорошо поработать дома, это ключевой момент

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Дерек Степан прокомментировал поражение от «Оттава Сенаторз» (5:6 2ОТ) во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Канадская команда в настоящее время ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2-0.

«Надо помнить, что мы играем до четырёх побед. Можно проиграть два матча. Пока не проиграл четвёртый, серия продолжается. Теперь нам надо хорошо поработать дома. Это ключевой момент», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.