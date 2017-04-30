Холтби: я не выручил в моменте с третьим голом «Питтсбурга»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал поражение в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:6) в серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (0-2). Он отразил 11 бросков из 14 и после третьей пропущенной шайбы был заменен на Филиппа Грубауэра.

«Никогда не хочется быть в таком положении. Плей-офф состоит из важных моментов. Момент с третьим голом «Питтсбурга» был именно таким. В таких случаях вратарь должен выручать, а я этого не сделал. И был этим очень расстроен», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.