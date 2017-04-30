Марр: травмы не скажутся на статусе Патрика на драфте НХЛ

Директор Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги Дэн Марр оценил шансы 18-летнего форварда «Брэндона» (Западная хоккейная лига) Нолана Патрика на победу в драфте национальной хоккейной лиги 2017 года.

«В ситуации с Ноланом нет ничего необычного, это хоккей. Об этом говорят, и, судя по разговорам, травмы никак не скажутся на статусе Нолана в плане драфта. Он за три года уже доказал, чего стоит. Он будет заметной фигурой в НХЛ», – цитирует специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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