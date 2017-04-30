Флёри: полевые игроки «Пингвинз» хорошо помогали мне

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (6:2) во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время действующий обладатель трофея ведёт в серии плей-офф со счётом 2-0.

«Они очень сильно начали. Нам пришлось обороняться. У них очень техничная команда, быстрая. Я старался как мог, чтобы оставить команду в игре. Ребята хорошо оборонялись, помогали мне, играли на подборах, принимали шайбы на себя», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.