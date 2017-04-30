Тротц: могу поклясться в том, что с этого момента «Вашингтон» будет играть лучше

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц заверил болельщиков в том, что после двух проигрышей в серии с «Питтсбург Пингвинз» в игре его команды произойдут положительные изменения.

«Могу поклясться перед небесами, что мы будем лучше. Серьёзно. Это переломный момент в нашей команде. Мы не собираемся отступать, мы будем идти вперёд. Мне кажется, что нашей команде по силам оставить неудачи и идти дальше. Конечно, мы должны получить большую производительность от наших звёзд. Когда в плей-офф тебе противостоит чемпионская команда, то для победы нужно играть лучше соперников, это просто и ясно. У «Питтсбурга» есть победные традиции, у них это в крови. Мы должны быть лучше и мы будем лучше. Я вам это гарантирую», — приводит слова Тротца Sportsnet.