Проскуряков, Бирюков, Жердев, Сёмин, Фролов и ещё 15 человек покинули «Торпедо»

30 апреля у ряда игроков «Торпедо» заканчивается срок действия контрактов с нижегородским клубом. Обнародован список игроков, которые покинут клуб.
Это вратари Михаил Бирюков, Максим Аляпкин и Илья Проскуряков, защитники Артём Ступников, Роман Дерлюк, Илья Колганов, Станислав Егоршев, Максим Осипов, Николай Лукьянчиков, Георгий Морев и Сэм Лёфквист, нападающие Максим Кицын, Даниил Жарков, Николай Жердев, Дмитрий Сёмин, Александр Фролов, Никита Рогов, Бобби Батлер, Брэндон Макмиллан и Владислав Богословский.
9 самых громких сделок в истории КХЛ и ещё одна «бомба» ближайших дней
ЦСКА платил 255 млн за Радулова, «Ак Барс» — 115 млн за Малыхина, а СКА брал оптом. Перед 30 апреля вспоминаем самые громкие сделки в КХЛ.