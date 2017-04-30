Форвард «Оттавы» Макартур получил травму в матче с «Рейнджерс»

Форвард «Оттава Сенаторз» Кларк Макартур получил травму во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5 2ОТ). Канадская команда ведёт в серии со счётом 2-0.

У 32-летнего игрока повреждение верхней части тела, но не головы. Ожидается, что игрок может пропустить несколько дней. У Макартура за последний 21 месяц было 4 сотрясения мозга, из-за которых в двух предыдущих регулярных чемпионатах он провёл только 8 матчей.

Форвард покинул лёд после столкновения с капитаном «Рейнджерс» Райаном Макдоной во втором периоде. В 8 матчах текущего плей-офф хоккеист забил 2 гола.