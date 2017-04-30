Орпик: «Вашингтон» начал отступать от плана

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (2:6, 0-2).

«Очень легко разочароваться. Мы чувствовали, что хорошо провели первый период, но это никак не отразилось на табло. Потом мы оказались немного нетерпеливыми и начали немного отступать от нашего плана. Когда это происходит в матчах против «Питтсбурга», они сразу же наказывают быстрыми выпадами с численным преимуществом. Вот так они и играют», – сказал хоккеист.