Нападающий Уэллман станет игроком ХК «Сочи»

29-летний американский нападающий Кейси Уэллман, известный по выступлению за московский «Спартак», перейдёт в ХК «Сочи». Об этом сообщает журналист svt.se Душан Умичевич.

Сезон-2016/17 Уэллман провёл в Швеции, дойдя до полуфинала чемпионата этой страны вместе с «Фрелундой».

В регулярном чемпионате шведской лиги в 45 матчах нападающий набрал 33 (14+19) очка, также на его счету 16 (9+7) очков в 14 матчах плей-офф. Вместе с клубом Уэллман выиграл Лигу чемпионов, набрав 14 (8+6) очков в 12 матчах данного турнира.