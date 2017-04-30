Переговоры по новому контракту Ягра пройдут во время ЧМ-2017

Генеральный менеджер «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон встретится с агентом нападающего Яромира Ягра Петром Свободой. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. Переговоры о новом контракте хоккеиста пройдут в мае во время чемпионата мира – 2017. 1 июля Ягр может стать неограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне чешский игрок набрал 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата и вышел на второе место по количеству очков в лиге (1914).

«Вопрос в том, что лучше для самого Ягра. Яромир искренний и умный парень. Первый вопрос — хочет ли он дальше играть? Второй вопрос — сможем ли мы прийти к соглашению, имеющему смысл для нас обоих?» — сказал функционер.