Место в воротах в игре с чехами займёт Сорокин, Наместников пропустил раскатку

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин выйдет с первых минут в составе сборной России в матче с командой Чехии в рамках Евротура. Об этом сообщил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов. Сборная России в воскресенье проведёт заключительный матч чешского этапа Евротура с хозяевами турнира. Ранее россияне проиграли шведам (3:4 ОТ) и финнам (0:1). В обеих встречах ворота сборной России защищал Андрей Василевский.

«Сорокин выйдет с первых минут, в запасе будет Андрей Кареев», — сказал Давыдов.

Также стало известно, что нападающий Владислав Наместников пропустил утреннюю раскатку.

Полностью сочетания сборной России на раскатке выглядят следующим образом:

вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев;

белые: Андрей Миронов — Иван Проворов, Сергей Мозякин — Владимир Ткачёв — Сергей Плотников;

зеленые: Артем Зуб — Алексей Береглазов, Иван Телегин — Роман Любимов — Валерий Ничушкин, Никита Кучеров;

красные: Антон Белов — Виктор Антипин – Владислав Гавриков, Никита Гусев — Вадим Шипачёв — Евгений Дадонов;

синие: Михаил Науменков — Богдан Киселевич, Антон Бурдасов — Сергей Андронов — Андрей Светлаков, Анатолий Голышев.