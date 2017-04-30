Защитник Максим Осипов перейдёт из «Торпедо» в «Салават Юлаев»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Максим Осипов продолжит карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве». Ранее было объявлено, что 23-летний защитник покинет нижегородское «Торпедо», за которое он выступал с 2013 года. В общей сложности нижегородскую команду Континентальной хоккейной лиги могут покинуть 20 хоккеистов.

В сезоне-2016/2017 Максим Осипов провёл за «Торпедо» 63 игры в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 17 (7+10) очков. Кроме этого, на счету защитника четыре матча за сборную России на Евротуре.

Проскуряков, Бирюков, Жердев, Сёмин, Фролов и ещё 15 человек покинули «Торпедо»