«Югра» в срок направила в КХЛ необходимые документы для участия в сезоне-2017/18

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Югра» в срок направил в лигу необходимые документы для участия в следующем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба КХЛ.

Срок подачи клубами документов, подтверждающих финансовые гарантии участия в КХЛ в сезоне-2017/18, истекает 30 апреля. Ранее СМИ сообщали, что «Югра» и новокузнецкий «Металлург» могут покинуть КХЛ. Позднее представители обоих клубов опровергли данные слухи.

В сезоне-2016/17 «Югра» не попала в плей-офф КХЛ. В последний раз команда выступала в розыгрыше кубка Гагарина в сезоне-2011/12.