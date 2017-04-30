«Йокерит» продлил контракт с форвардом О'Ниллом

Хоккейный клуб «Йокерит» продлил контракт с нападающим Брайаном О'Ниллом. Об этом информирует официальный сайт финской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон.

В сезоне-2016/17 нападающий провёл за финскую команду 55 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 36 (16+20) очков при показателе полезности «-3». В четырёх матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги на счету игрока два (1+1) очка при показателе полезности «-3».