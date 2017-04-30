Кучеров, Наместников и Антипин не сыграют с чехами, Киселевич — под вопросом

Нападающие Никита Кучеров, Владислав Наместников и защитник Виктор Антипин не примут участия в матче сборной России на заключительном этапе Евротура против команды Чехии. Об этом сообщил тренер сборной России Харийс Витолиньш. Специалист отметил, что у Наместникова микротравма.

«Под вопросом также участие Богдана Киселевича, у которого небольшое повреждение», — добавил Витолиньш.

Сборная России сегодня, 30 апреля, проведёт заключительный матч чешского этапа Евротура с хозяевами турнира. Ранее россияне проиграли шведам (3:4 ОТ) и финнам (0:1).

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