Джохансен: «Нэшвиллу» некогда расстраиваться, у нас отличная команда

Форвард «Нэшвилл Предаторз»Райан Джохансен поделился эмоциями после поражения своей команды во втором матче серии плей-офф второго раунда с «Сент Луис Блюз» со счётом 2:3 (1-1 в серии).



«Расстраиваться нам просто некогда. У нас отличная команда, но мы не думаем, что в Сент-Луисе смогли это показать. На нескольких отрезках кое-что делали неплохо, но мы знаем, что можем подняться на принципиально иной уровень, которому в первых двух матчах даже не приблизились. Попытаемся сделать это дома. Поработаем лучше ногами и, надеюсь, проведём чуть побольше времени в большинстве. И, конечно, постараемся не удаляться сами», — цитирует игрока официальный сайт лиги.