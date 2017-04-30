Сборная России назвала состав на заключительную игру Евротура с Чехией

Стал известен состав сборной России на заключительный матч чешского этапа Евротура с хозяевами турнира, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Матч начнётся сегодня в 19:30 по московскому времени.



Сорокин (Кареев);

Мозякин — Ткачёв — Плотников, Миронов — Проворов;

Гусев — Шипачёв — Дадонов, Белов — Гавриков;

Телегин — Любимов — Ничушкин, Береглазов — Зуб;

Голышев — Светлаков — Бурдасов, Науменков.



Напомним, команда Олега Знарка проиграла два предыдущих матча на Чешских играх, уступив Финляндии (0:1) и Швеции (3:4 ОТ).

Спящая атака и неуверенный Василевский. Оценки сборной за матч с финнами Сборная России не смогла подобрать ключи к финским воротам, а один из двух бросков соперника в третьем периоде оказался роковым.