Тротц: без сомнений, Холтби начнёт в воротах третий матч, он наш вратарь

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц рассказал, что голкипер Брэйден Холтби начнёт в воротах команды третий матч серии с «Питтсбург Пингвинз» (0-2). Во второй встрече серии Холтби пропустил три шайбы после 14 бросков и был заменён после 40 минут игры.



«Без сомнений, Холтби начнёт матч в воротах. Почему вы думаете иначе? Он наш вратарь, нет никаких вопросов. Ждите, что Брэйден начнёт матч на площадке. Он сыграет решающую роль в серии», – приводит слова Тротца в своём «твиттере» североамериканский журналист Стивен Уайно.