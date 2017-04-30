Женская юниорская сборная России стала первым обладателем кубка Европы

Женская юниорская сборная России в финале со счётом 2:1 переиграла команду Чехии и стала первым в истории обладателем кубка Европы среди женских юниорских команд.

По сравнению с предыдущим матчем против Германии тренерский штаб провёл незначительные изменения. В стартовом звене вышла пара защитников Анна Савонина – Софья Сычёва и тройка нападения Мария Пушкарь – Елена Мезенцева – Варвара Борискова. Ворота с первых минут защищала Анна Алпатова.

В первой половине стартовой двадцатиминутки Алпатовой пришлось неоднократно вступать игру, но она раз за разом отводила опасность от наших ворот. А в самой концовке встречи, буквально за 40 секунд до перерыва, Елизавета Шкалёва открыла счёт.

В начале второго периода преимущество сборной России удвоила Вита Понятовская: выбегая со скамейки штрафников, она подхватила шайбу и убежала в блестящий сольный выход, итогом которого стал точный бросок по воротам. Но чешкам до перерыва удалось сократить отрыв в счёте: россиянки стали много удаляться, и за пять минут до перерыва соперницы реализовали одно большинство.

Из-за минимальной разницы в счёте третий период прошёл очень напряжённо. Моменты возникали то у одних, то у других ворот, но итоговый счёт больше не изменился. Сборная России победила Чехию 2:1 и завоевала первый в истории кубок Европы среди женских юниорских команд.