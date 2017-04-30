Хекстолл: получение второго номера на драфте — большой успех для «Флайерз»

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл прокомментировал получение клубом права на выбор второго номера в первом раунде драфта-2017

«Это был большой день для нашего клуба. Когда ушёл 13-й пик, мы понимали, что получим первый, второй или третий. Это огромный шаг для нашего клуба. Сейчас просто не можем быть ещё радостней.

До последнего времени мы готовились, исходя из 13-го пика. Думали, что и с 13-м пиком получим хорошего хоккеиста.

Любой игрок должен прийти и заслужить своё место. Мы задрафтуем кого-то под вторым общим номером, и он будет зарабатывать место в команде. Если ему потребуется побольше времени – значит потребуется», – цитирует Хекстолла официальный сайт клуба.