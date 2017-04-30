Капитаном сборной Чехии на ЧМ-2017 будет Якуб Ворачек

Генеральный менеджер сборной Чехии Мартин Ручински рассказал, что капитаном национальной команды на чемпионате мира — 2017 будет нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек.



27-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ провёл 82 матча, отметившись 62 (20+42) результативными баллами при показателе полезности "-23" и 56 минутах штрафного времени.



Чемпионат мира по хоккею — 2017 пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России стартует на чемпионате мира 5 мая в Кёльне матчем с командой Швеции.