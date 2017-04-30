Орпик: «Вашингтону» важно сохранять терпение, порой его не хватает

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2017 (2:6, 0-2).



«Нам многое удавалось, мы сделали много хорошего. Вот это хорошее и надо сохранить, попутно избавившись от всего плохого. Очень важно сохранять терпение, потому что моментами нам его не хватает. Особенно когда долго не получается забить. Но мы его теряем и в ответ получаем контратаки», — приводит слова Орпика официальный сайт НХЛ.