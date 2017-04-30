Р. Ротенберг: из олимпийской сборной вызваны Капризов, Барабанов и Красковский

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился информацией об изменениях в составе сборной России.



«Из олимпийской сборной вызываются Капризов, Барабанов и Красковский. Второго числа будет определён состав, который полетит на чемпионат мира. Думаю, вносить в заявку будем сразу практически полный состав, за исключением, наверное, трёх мест», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».



Напомним, сегодня команда Олега Знарка сыграла свой заключительный матч на Евротуре. Из трёх встреч была выиграна одна, с командой Чехии (4:3 Б).

Без ложки дёгтя. Россия дожала Чехию на Евротуре перед стартом ЧМ Сборная России в заключительном матче Евротура в серии буллитов переиграла команду Чехии.