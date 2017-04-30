Холтби: цель «Вашингтона» – выиграть четыре матча из семи, неважно, как именно

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал поражение в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:6) в серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (0-2).



«Мы не теряем надежду, не расстраиваемся. Цель – выиграть четыре матча из семи. Не имеет никакого значения, как именно это будет сделано.

Сейчас речь идёт о том, чтобы переламывать каждый конкретный матч, сосредотачиваться на моменте, жить этим моментом, не беспокоиться о статистике или положении дел в серии», – цитирует Холтби Washington Post.